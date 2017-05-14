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Эдриан «Lifecoach» Кой стал победителем первого турнира по Гвинту

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Немец Эдриан «Lifecoach» Кой выиграл турнир GWENT Challenger по карточной игре ГВИНТ: Ведьмак.

В финале Кой обыграл канадца Касима «Noxious» Кхиладжи со счетом 3:2. Чемпион получит 60 000 долларов, а серебряному призеру достанется 20 000 долларов.

Россиянин Михаил «Fion56» Ястребов и исполнительный директор Evil Geniuses Питер «ppd» Дагер заняли 3-4 место и заработали по 10 000 долларов.

ГВИНТ: Ведьмак — компьютерная коллекционная карточная игра по вселенной «Ведьмак», разработанная CD Projekt RED и распространяемая по модели free-to-play.

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