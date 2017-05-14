Эдриан «Lifecoach» Кой стал победителем первого турнира по Гвинту

Роман Дворянкин: Не хотели играть ни с кем из СНГ, так что договорились с Людвигом «zai» Уолбергом

Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин объяснил замену Алексея «Solo» Березина на Людвига «zai» Уолберга в матче против Team Spirit на Кубке России по киберспорту 2017.