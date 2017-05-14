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Хэмилтон стал победителем Гран-при Испании, Квят - девятый

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Барселоне завершилась гонка Гран-при Испании. Ее победителем стал британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.

Вторым стал представитель команды «Феррари» Себастьян Феттель. На третьем месте пилот «Ред Булла» Даниэль Риккардо. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят на девятой позиции.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки.

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 66 кругов
2. Себастьян Феттель («Феррари») +3,490
3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +75,820
4. Серхио Перес («Форс-Индия») +1 круг
5. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1 круг
6. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг
7. Паскаль Верляйн («Заубер») +1 круг
8. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1 круг
9. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг
10. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг
11. Маркус Эрикссон («Заубер») +2 круга
12. Фернандо Алонсо («Макларен») +2 круга
13. Фелипе Масса («Уильямс») +2 круга
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
15. Джолион Палмер («Рено») +2 круга
16. Ланс Стролл («Уильямс») +2 круга

Сошли

Валттери Боттас («Мерседес»)
Стоффель Вандорн («Макларен»)
Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
Кими Райкконен («Феррари»)


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