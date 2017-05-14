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«Зенит-2» – «Факел». Рязанцев впервые в сезоне выйдет в стартовом составе

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Тренерский штаб «Зенита-2» объявил состав на матч 37-го тура ФНЛ против «Факела».

Стартовый состав: Бабурин, Чернов, Зуйков, Зуев, Карпов, Зырянов, Рязанцев, Сиротов, Евсеев, Ящук, Погребняк;

Запасные: Гойло, Лобов, Мильдзихов, Батютин, Бавин, Исаев, Камышев.

Александр Рязанцев: Мне комфортно в «Зените-2»

Напомним, матч пройдет 14 мая в Петербурге и начнется в 17:00. В этом сезоне полузащитник петербуржцев Александр Рязанцев провел 2 матча в ФНЛ.

Матч

Зенит-2 - Факел

Место и дата

14 мая 17:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

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