«Зенит-2» – «Факел». Рязанцев впервые в сезоне выйдет в стартовом составе
Тренерский штаб «Зенита-2»
объявил состав на матч 37-го тура ФНЛ против «Факела».
Стартовый состав:
Бабурин, Чернов, Зуйков, Зуев, Карпов, Зырянов, Рязанцев, Сиротов, Евсеев,
Ящук, Погребняк;
Запасные: Гойло, Лобов, Мильдзихов, Батютин, Бавин, Исаев, Камышев.
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Напомним, матч пройдет 14 мая в Петербурге и начнется в 17:00. В этом сезоне полузащитник петербуржцев Александр Рязанцев провел 2 матча в ФНЛ.
Матч
Место и дата
14 мая 17:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция
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