«Динамо» переиграло «Шинник» в матче 37-го тура ФНЛ

Футболисты «Динамо» на своем поле переиграли «Шинник» в матче 37-го тура первенства ФНЛ со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встречи на 25-й минуте в собственные ворота отправил защитник «Шинника» Дмитрий Чистяков.

Напомним, что динамовцы досрочно обеспечили себе возвращение в премьер-лигу. Бело-голубые, имея в активе 84 очка, лидируют в турнирной таблице ФНЛ. У «Шинника» 54 очка и шестое место в первенстве.

В заключительном туре 20 мая «Динамо» встретится в гостях с «Тюменью». В тот же день «Шинник» на своем поле примет «Балтику».