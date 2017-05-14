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«Динамо» переиграло «Шинник» в матче 37-го тура ФНЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Динамо» на своем поле переиграли «Шинник» в матче 37-го тура первенства ФНЛ со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встречи на 25-й минуте в собственные ворота отправил защитник «Шинника» Дмитрий Чистяков.

Напомним, что динамовцы досрочно обеспечили себе возвращение в премьер-лигу. Бело-голубые, имея в активе 84 очка, лидируют в турнирной таблице ФНЛ. У «Шинника» 54 очка и шестое место в первенстве.

В заключительном туре 20 мая «Динамо» встретится в гостях с «Тюменью». В тот же день «Шинник» на своем поле примет «Балтику».

Матч

Динамо - Шинник - 1:0 (0:0)

Место и дата

14 мая 15:00, Арена Химки, Онлайн-трансляция

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