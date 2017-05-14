Крис Тернер: Свод правил IAAF для нейтральных атлетов находится в стадии разработки

Исполнительный директор департамента коммуникаций IAAF Крис Тернер рассказал, что организация разрабатывает свод правил для российских участников ЧМ-2017 в нейтральном статусе.

- Свод правил для нейтральных атлетов, которые намерены выступить в чемпионате мира, сейчас находится в стадии разработки. Мы заблаговременно разъясним таким спортсменам, что им можно будет делать на чемпионате мира, а что - нельзя. Этот документ будет основываться на Кодексе поведения IAAF, - приводит слова Тернера ТАСС.

Напомним, в апреле ИААФ допустила к турнирам чемпиона мира в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова и чемпионку мира в прыжках в высоту Марию Ласицкене (Кучина). Также допуск получили еще пять представителей России: прыгун в высоту Даниил Цыплаков, ходоки Сергей Широбоков и Яна Смердова, прыгун с шестом Илья Мудров и Ольга Муллина.