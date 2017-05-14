Президент «Торино» Урбано Кайро: Не ожидали, что Харт будет ошибаться так много

Президент «Торино» Урбано Кайро рассчитывал, что голкипер Джо Харт, арендованный у «Манчестер Сити», будет совершать меньше ошибок.

«Харт сделал несколько ошибок, особенно на выходах, – приводит Football Italia слова Кайро. – Он сильный вратарь. И мы не ожидали, что у голкипера сборной Англии будет так много ошибок. В то же время он сделал и что-то хорошее».

Напомним, «Торино» арендовал Харта на один сезон у «Манчестер Сити». В 33 матчах серии A 30-летний англичанин пропустил 53 гола и помог команде одержать 11 побед.

Ранее сообщалось, что «Торино» может рассмотреть вариант продления аренды Харта. При этом в случае если «Манчестер Сити» решит продать голкипера уже ближайшим летом, он не останется в «Торино», так как итальянский клуб просто не потянет трансферную стоимость и зарплату Харта.