Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург1 : 2 ОТОттава
Формула-1  Гран-при Испании. Гонка
Футбол  Ростов- : -Рубин
Футбол  Томь1 : 2Терек
Футбол  Уфа2 : 1Анжи
Хоккей  Швейцария- : -Финляндия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Пике выписан из больницы

Источник:  MarcaКомментарии

Защитник «Барселоны» Жерар Пике выписан из больницы. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует Marca, сегодня футболист покинул больницу. Напомним, что он был госпитализирован из-за боли в желудке, медицинское обследование выявило вирус желудочного гриппа.

Таким образом, Пике не сможет принять участия в сегодняшнем матче чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса».

Напомним, «Барселона» с 84 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая по дополнительным показателям мадридский «Реал», у которого игра в запасе.

Матч

Лас-Пальмас - Барселона

Место и дата

14 мая 21:00, де Гран Канария, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Спортивный директор «Интера»: Рано говорить о переходе ПепеСпортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио прокомментировал информацию о том, что команду пополнит защитник мадридского «Реала» Пепе. Он подчеркнул, что говорить о трансфере как о свершившемся факте преждевременно.Примера. 37-й тур. «Лас-Пальмас» - «Барселона», «Реал» – «Севилья» и другие матчи. Онлайн«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 37-го тура чемпионата Испании по футболу.Зидан предоставил Марсело отдых в матче с «Севильей»Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не включил защитника Марсело в состав команды на матч 37-го тура примеры с «Севильей».Победитель Евровидения: Я национальный герой Португалии? Думал, что это Криштиану РоналдуПобедитель песенного конкурса Евровидение 2017 года Сальвадор Собрал считает, что Криштиану Роналду больше заслуживает звание национального героя, чем он.Блан отказал трем клубам примеры и ждет предложения от «Барселоны»Бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» Лоран Блан отклонил три предложения от испанских клубов в расчете возглавить «Барселону».Марк-Андре тер Штеген: Хочу остаться в «Барселоне» на долгие годыГолкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген в интервью «Радио Каталония» рассказал о шансах команды на победу в примере и желании остаться в команде на долгое время.Пепе будет получать в «Интере» пять миллионов евро в годЗащитник «Реала» Пепе подпишет в межсезонье двухлетний контракт с «Интером» с возможностью продления еще на один сезон. Зарплата игрока обороны в Италии составит пять миллионов евро в год, сообщает Football Italia со ссылкой на Onda Sero.Разгромы от «Локо», «Арсенала» и России, первое поражение Канады на ЧМ и супергол Малкина. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра воскресенья.Пике доставлен в больницу из-за проблем с желудкомЗащитник футбольного клуба «Барселона» Жерар Пике доставлен в больницу из-за проблем с желудком, сообщает Marca.«Реал» продлит контракт с Зиданом до 2020 годаМадридский «Реал» продлит контракт с главным тренером команды Зинедином Зиданом. Об этом сообщают испанские СМИ.«Барселона» намерена сохранить ГомешаПолузащитник «Барселоны» Андре Гомеш останется в команде на следующий сезон. Об этом сообщают испанские СМИ.Диего Симеоне заявил, что останется в «Атлетико»Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне в следующем сезоне продолжит работу с командой. Об этом заявил сам аргентинский специалист.«Манчестер Сити» вступил в борьбу за Хамеса РодригесаКак сообщает OK Diario, наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заинтересован в услугах полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса.Агент Бэйла начал переговоры по трансферу в «Манчестер Юнайтед»Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл намерен вернуться в чемпионат Англии. Об этом сообщает Diario Gol.«Барселона» планирует перехватить у «Милана» защитника сборной ШвейцарииКак сообщает Mundo Deportivo, защитник «Вольфсбурга» Рикардо Родригес по-прежнему находится в сфере интересов «Барселоны».«Байи повел себя наивно». Моуринью был в ярости после матча с «Сельтой»«Байи повел себя наивно». Моуринью был в ярости после матча с «Сельтой»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на вопросы журналистов после выхода своей команды в финал Лиги Европы.«Реал» и «Фламенго» близки к договоренности по трансферу Винисиуса Жуниора«Реал» и «Фламенго» могут уже в пятницу согласовать условия трансфера полузащитника Винисуса Жуниора, сообщает Marca.«Барселона» постарается вернуть Ромеу из «Саутгемптона»Защитник «Саутгемптона» Ориоль Ромеу может вернуться в «Барселону», сообщает Marca.Болельщики «Реала» и «Ювентуса» получат по 18 тысяч билетов на финал Лиги чемпионовСтала известна квота билетов, которую получат болельщики «Реала» и «Ювентуса». Каждому клубу будет выделено по 18 тысяч болельщиков, сообщает Marca.Тораль возглавит «Валенсию» по окончании сезонаИспанский специалист Марселино Гарсия Торал возглавил «Валенсию» по окончании текущего сезона.
Хоккей
Боб Хартли: Пока не вижу слабых сторон у сборной России
Формула-1
Льюис Хэмилтон: Гонки «Формулы-1» должны быть именно такими, как сегодня
Футбол
Директор «Интера» Пьеро Аусилио: Я не знаю, как мы можем уговорить Конте
Футбол
«Динамо» переиграло «Шинник» в матче 37-го тура ФНЛ
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Жерар Пике
Жерар Пикевсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости