Защитник «Барселоны» Жерар Пике выписан из больницы. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует Marca, сегодня футболист покинул больницу. Напомним, что он был госпитализирован из-за боли в желудке, медицинское обследование выявило вирус желудочного гриппа.

Таким образом, Пике не сможет принять участия в сегодняшнем матче чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса».

Напомним, «Барселона» с 84 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая по дополнительным показателям мадридский «Реал», у которого игра в запасе.