Пике выписан из больницы
Защитник «Барселоны» Жерар Пике выписан из больницы. Об этом сообщают
испанские СМИ.
Как информирует Marca, сегодня футболист
покинул больницу. Напомним, что он был госпитализирован из-за боли в желудке, медицинское обследование выявило вирус желудочного
гриппа.
Таким образом, Пике не сможет принять участия в сегодняшнем
матче чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса».
Напомним, «Барселона» с 84 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая по дополнительным показателям мадридский «Реал», у которого игра в запасе.
Матч
Место и дата
14 мая 21:00, де Гран Канария, Онлайн-трансляция
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