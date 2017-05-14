Директор «Интера» Пьеро Аусилио: Я не знаю, как мы можем уговорить Конте

Директор «Интера» Пьеро Аусилио высказался о шансах клуба пригласить главного тренера «Челси» Антонио Конте.

«Я не знаю, как мы можем уговорить Конте или кого-либо еще. Мы знаем, что большинство из ведущих тренеров сейчас на контрактах.

У нас есть некоторые идеи, которые я не буду раскрывать. Но недостаток нашего турнирного положения может стать нашим преимуществом, потому что это дает нам время исправить ситуацию вместе.

Увольнять Пиоли было непросто. Он хороший человек, который выкладывался ради «Интера» на 110 процентов. Возможно, было несправедливо по отношению к нему оставлять его в подвешенном состоянии на протяжении трех недель, когда решение уже было принято. Я хочу прояснить, что решение об отставке было принято недавно, а не три месяца назад», – приводит Football Italia слова Аусилио.

Напомним, «Интер» уволил Пиоли 9 мая. До конца сезона командой будет руководить тренер молодежного состава Стефано Векки.

Добавим, что за два тура до окончания чемпионата «Интер» занимает восьмое место.