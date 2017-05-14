Льюис Хэмилтон: Гонки «Формулы-1» должны быть именно такими, как сегодня

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал свою победу на Гран-при Испании.

- Команда невероятно отработала сегодня. Именно такими должны быть гонки. Себастьян был невероятно близок ко мне и невероятно быстр. Не знаю, что именно пошло не так на старте. Мне казалось, что я все сделал правильно, но все равно столкнулся с пробуксовкой колес.

Инцидент после пит-стопа Феттеля? Мне кажется, я выехал за пределы трассы и мы поравнялись. Но я бы не стал ничего менять.

Гонка была тяжелой. С шеей вроде все в порядке, но за гонку я похудел на 2 килограмма. Феттель продемонстрировал выдающийся пилотаж, бороться против такого гонщика – это настоящая привилегия, – цитирует Хэмилтона Sky Sports.