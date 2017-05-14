Льюис Хэмилтон: Гонки «Формулы-1» должны быть именно такими, как сегодня
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал свою победу на Гран-при Испании.
- Команда невероятно отработала сегодня. Именно такими должны быть гонки. Себастьян был невероятно близок ко мне и невероятно быстр. Не знаю, что именно пошло не так на старте. Мне казалось, что я все сделал правильно, но все равно столкнулся с пробуксовкой колес.
Инцидент после пит-стопа Феттеля? Мне кажется, я выехал за пределы трассы и мы поравнялись. Но я бы не стал ничего менять.
Гонка была тяжелой. С шеей вроде все в порядке, но за гонку я похудел на 2 килограмма. Феттель продемонстрировал выдающийся пилотаж, бороться против такого гонщика – это настоящая привилегия, – цитирует Хэмилтона Sky Sports.
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 66 кругов
2. Себастьян Феттель («Феррари») +3,490
3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +75,820
4. Серхио Перес («Форс-Индия») +1 круг
5. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1 круг
6. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг
7. Паскаль Верляйн («Заубер») +1 круг
8. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1 круг
9. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг
10. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг
11. Маркус Эрикссон («Заубер») +2 круга
12. Фернандо Алонсо («Макларен») +2 круга
13. Фелипе Масса («Уильямс») +2 круга
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
15. Джолион Палмер («Рено») +2 круга
16. Ланс Стролл («Уильямс») +2 круга
Сошли
Валттери Боттас («Мерседес»)
Стоффель Вандорн («Макларен»)
Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
Кими Райкконен («Феррари»)