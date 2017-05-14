Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург1 : 2 ОТОттава
Формула-1  Гран-при Испании. Гонка
Футбол  Ростов- : -Рубин
Футбол  Томь1 : 2Терек
Футбол  Уфа2 : 1Анжи
Хоккей  Швейцария- : -Финляндия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Спортивный директор «Интера»: Рано говорить о переходе Пепе

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио прокомментировал информацию о том, что команду пополнит защитник мадридского «Реала» Пепе. Он подчеркнул, что говорить о трансфере как о свершившемся факте преждевременно.

«Все эти новости о подписании контракта не имеют под собой оснований. Было бы нелогично вести переговоры по игрокам, когда мы не определились с тренером на следующий сезон. Сначала нужно решить этот вопрос, а потом уже все остальное.

Да, нам предлагали Пепе. Но если бы я вам сказал всех, кого нам предлагали, это был бы список из 150 человек. Могу сказать, что мы изучаем ситуацию по поводу Пепе», - цитирует Аузилио Football Italia.

Ранее сообщалось, что Пепе подпишет в межсезонье двухлетний контракт с «Интером» с возможностью продления еще на один сезон, а зарплата игрока составит пять миллионов евро в год. Срок контракта Пепе с «Реалом» заканчивается 30 июня.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Директор «Интера» Пьеро Аусилио: Я не знаю, как мы можем уговорить КонтеДиректор «Интера» Пьеро Аусилио высказался о шансах клуба пригласить главного тренера «Челси» Антонио Конте.Ди Франческо согласился возглавить «Рому»Главный тренер «Сассуоло» Эусебио Ди Франческо дал согласие возглавить «Рому». 47-летний тренер придет на смену Лучано Спаллетти, который покинет клуб по окончании сезона.Зидан предоставил Марсело отдых в матче с «Севильей»Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не включил защитника Марсело в состав команды на матч 37-го тура примеры с «Севильей».Победитель Евровидения: Я национальный герой Португалии? Думал, что это Криштиану РоналдуПобедитель песенного конкурса Евровидение 2017 года Сальвадор Собрал считает, что Криштиану Роналду больше заслуживает звание национального героя, чем он.«Интер» на своем поле уступил «Сассуоло»Футболисты миланского «Интера» на своем поле уступили «Сассуоло» в матче 36-го тура чемпионата Италии со счетом 1:2.Юрий Семин: Впервые слышу об интересе к НазаровуГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин опроверг информацию об интересе клуба к форварду Дмитрию Назарову.Пепе будет получать в «Интере» пять миллионов евро в годЗащитник «Реала» Пепе подпишет в межсезонье двухлетний контракт с «Интером» с возможностью продления еще на один сезон. Зарплата игрока обороны в Италии составит пять миллионов евро в год, сообщает Football Italia со ссылкой на Onda Sero.Пепе перейдет из «Реала» в «Интер»Защитник мадридского «Реала» Пепе летом перейдет в «Интер», несмотря на крупное предложение от китайского «Хэбэй Форчун». Об этом сообщает испанская Marca.Тайсон близок к переходу из «Шахтера» в «Фенербахче»Полузащитник донецкого «Шахтера» Тайсон может стать игроком «Фенербахче». Об этом сообщают турецкие СМИ.«Реал» продлит контракт с Зиданом до 2020 годаМадридский «Реал» продлит контракт с главным тренером команды Зинедином Зиданом. Об этом сообщают испанские СМИ.Защитник «Вольфсбурга» Рикардо Родригес перейдет в «Милан»Защитник сборной Швейцарии Рикардо Родригес перейдет из «Вольфсбурга» в «Милан», сообщает Bild.«Бавария» готова выложить 120 миллионов евро за Верратти и Алексиса СанчесаРуководство мюнхенской «Баварии» планирует приобрести будущим летом опорного полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти и форварда лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса.Тилеманс близок к переходу в «Монако»19-летний полузащитник «Андерлехта» Юри Тилеманс продолжит карьеру в «Монако», сообщает Le Soir.Брых будет судить финал Лиги чемпионов, «Локомотив-Кубань» прошел УНИКС, ЦСКА разгромил «Арсенал». Главные новости дня«Советский спорт» представляет вам краткий обзор главных новостей дня.«Манчестер Сити» вступил в борьбу за Хамеса РодригесаКак сообщает OK Diario, наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заинтересован в услугах полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса.«Интер» по-прежнему рассчитывает на приглашение Конте«Интер» продолжает надеяться на то, что сможет уговорить главного тренера «Челси» Антонио Конте возглавить команду, сообщает Football Italia.Финал Лиги чемпионов рассудит арбитр из Мюнхена3 июня в Кардиффе на стадионе «Миллениум» состоится финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Ювентус» и мадридский «Реал».Промес покинет «Спартак», если получит предложение из топ-клуба на роль основного игрокаПолузащитник «Спартака» Квинси Промес, скорее всего, останется в клубе, сообщает официальный сайт «Матч ТВ».Агент Бэйла начал переговоры по трансферу в «Манчестер Юнайтед»Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл намерен вернуться в чемпионат Англии. Об этом сообщает Diario Gol.«Барселона» планирует перехватить у «Милана» защитника сборной ШвейцарииКак сообщает Mundo Deportivo, защитник «Вольфсбурга» Рикардо Родригес по-прежнему находится в сфере интересов «Барселоны».
Хоккей
Боб Хартли: Пока не вижу слабых сторон у сборной России
Формула-1
Льюис Хэмилтон: Гонки «Формулы-1» должны быть именно такими, как сегодня
Футбол
Директор «Интера» Пьеро Аусилио: Я не знаю, как мы можем уговорить Конте
Футбол
«Динамо» переиграло «Шинник» в матче 37-го тура ФНЛ
все новости
Реал
Реалкалендарьстатистика
Интер
Интеркалендарьстатистика
Пепе
Пепевсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы