Спортивный директор «Интера»: Рано говорить о переходе Пепе

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио прокомментировал информацию о том, что команду пополнит защитник мадридского «Реала» Пепе. Он подчеркнул, что говорить о трансфере как о свершившемся факте преждевременно.

«Все эти новости о подписании контракта не имеют под собой оснований. Было бы нелогично вести переговоры по игрокам, когда мы не определились с тренером на следующий сезон. Сначала нужно решить этот вопрос, а потом уже все остальное.

Да, нам предлагали Пепе. Но если бы я вам сказал всех, кого нам предлагали, это был бы список из 150 человек. Могу сказать, что мы изучаем ситуацию по поводу Пепе», - цитирует Аузилио Football Italia.

Ранее сообщалось, что Пепе подпишет в межсезонье двухлетний контракт с «Интером» с возможностью продления еще на один сезон, а зарплата игрока составит пять миллионов евро в год. Срок контракта Пепе с «Реалом» заканчивается 30 июня.