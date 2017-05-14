Спортивный директор «Интера»: Рано говорить о переходе Пепе
Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио
прокомментировал информацию о том, что команду пополнит защитник мадридского «Реала»
Пепе. Он подчеркнул, что говорить о трансфере как о свершившемся факте
преждевременно.
«Все эти новости о подписании контракта не имеют под
собой оснований. Было бы нелогично вести переговоры по игрокам, когда мы не
определились с тренером на следующий сезон. Сначала нужно решить этот вопрос, а
потом уже все остальное.
Да, нам предлагали Пепе. Но если бы я вам сказал всех,
кого нам предлагали, это был бы список из 150 человек. Могу сказать, что мы
изучаем ситуацию по поводу Пепе», - цитирует Аузилио Football Italia.
Ранее сообщалось, что Пепе подпишет в межсезонье двухлетний контракт с «Интером» с
возможностью продления еще на один сезон, а зарплата игрока составит пять
миллионов евро в год. Срок
контракта Пепе с «Реалом» заканчивается 30 июня.