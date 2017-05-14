Себастьян Феттель: Мы сделали все, что могли, но Хэмилтон оказался впереди

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал свое выступление на Гран-при Испании-2017.

- Сегодня я очень здорово стартовал. Мы с Льюисом оба столкнулись с небольшой пробуксовкой колес, но потом мне удалось выйти вперед. Здесь очень длинный рывок к первому повороту. Льюис дольше тянул с торможением, но я знал, что в итоге должен оказаться впереди него.

Когда я вернулся на трассу после второго пит-стопа, был удивлен, что Льюис оказался так близко. Но мне удалось сохранить лидерство. Я делал все, что мог, но как только остался один и впереди уже не было никого, Льюису удалось оказаться. Мы сделали все, что могли. Отличная гонка, – цитирует Феттеля Sky Sports.