Себастьян Феттель: Мы сделали все, что могли, но Хэмилтон оказался впереди
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал свое выступление на Гран-при Испании-2017.
- Сегодня я очень здорово стартовал. Мы с Льюисом оба столкнулись с небольшой пробуксовкой колес, но потом мне удалось выйти вперед. Здесь очень длинный рывок к первому повороту. Льюис дольше тянул с торможением, но я знал, что в итоге должен оказаться впереди него.
Когда я вернулся на трассу после второго пит-стопа, был удивлен, что Льюис оказался так близко. Но мне удалось сохранить лидерство. Я делал все, что мог, но как только остался один и впереди уже не было никого, Льюису удалось оказаться. Мы сделали все, что могли. Отличная гонка, – цитирует Феттеля Sky Sports.
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 66 кругов
2. Себастьян Феттель («Феррари») +3,490
3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +75,820
4. Серхио Перес («Форс-Индия») +1 круг
5. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1 круг
6. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг
7. Паскаль Верляйн («Заубер») +1 круг
8. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1 круг
9. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг
10. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг
11. Маркус Эрикссон («Заубер») +2 круга
12. Фернандо Алонсо («Макларен») +2 круга
13. Фелипе Масса («Уильямс») +2 круга
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
15. Джолион Палмер («Рено») +2 круга
16. Ланс Стролл («Уильямс») +2 круга
Сошли
Валттери Боттас («Мерседес»)
Стоффель Вандорн («Макларен»)
Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
Кими Райкконен («Феррари»).