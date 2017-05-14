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Себастьян Феттель: Мы сделали все, что могли, но Хэмилтон оказался впереди

Источник:  Sky SportsКомментарии

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал свое выступление на Гран-при Испании-2017. 

- Сегодня я очень здорово стартовал. Мы с Льюисом оба столкнулись с небольшой пробуксовкой колес, но потом мне удалось выйти вперед. Здесь очень длинный рывок к первому повороту. Льюис дольше тянул с торможением, но я знал, что в итоге должен оказаться впереди него.

Когда я вернулся на трассу после второго пит-стопа, был удивлен, что Льюис оказался так близко. Но мне удалось сохранить лидерство. Я делал все, что мог, но как только остался один и впереди уже не было никого, Льюису удалось оказаться. Мы сделали все, что могли. Отличная гонка, – цитирует Феттеля Sky Sports.

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 66 кругов
2. Себастьян Феттель («Феррари») +3,490
3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +75,820
4. Серхио Перес («Форс-Индия») +1 круг
5. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1 круг
6. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг
7. Паскаль Верляйн («Заубер») +1 круг
8. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1 круг
9. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг
10. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг
11. Маркус Эрикссон («Заубер») +2 круга
12. Фернандо Алонсо («Макларен») +2 круга
13. Фелипе Масса («Уильямс») +2 круга
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
15. Джолион Палмер («Рено») +2 круга
16. Ланс Стролл («Уильямс») +2 круга

Сошли

Валттери Боттас («Мерседес»)
Стоффель Вандорн («Макларен»)
Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
Кими Райкконен («Феррари»).

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