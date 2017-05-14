Боб Хартли: Пока не вижу слабых сторон у сборной России

Главный тренер сборной Латвии по хоккею Боб Хартли поделился ожиданиями от предстоящего матча против сборной России в рамках группового этапа чемпионата мира.

- Я смотрел матчи сборной России, и могу сказать, что они производят сильное впечатление. Пока я не вижу никаких слабых сторон у россиян, ничего, на чем мы могли бы сыграть. Может быть, журналисты мне подскажут? Надеюсь, что кто-то мне подскажет. Все наши молодые ребята будут играть со сборной России, Френкс Разгалс будет играть, - передает слова Хартли «Р-Спорт».

Напомним, что сборные Латвии и России сыграют 15 мая. После пяти матчей на турнире российская команда набрала 14 очков и лидирует в группе А. Латвия, имея в своем активе девять очков, находится на четвертой строчке.