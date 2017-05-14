Макс Ферстаппен: Сегодня нашей команде просто не повезло
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свое выступление на Гран-при Испании.
- Нашей команде просто не повезло. Я пытался проехать по внешней траектории. Думаю, если бы Валттери Боттас не задел болид Кими, то все было бы нормально и мы бы оставили друг другу достаточно пространства на трассе. А так Кими потерял контроль над болидом и просто въехал в меня. Мы можем быть ближе к лидерам, я с нетерпением жду Гран-при Монако, - цитирует Ферстаппена Sky Sports.
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 66 кругов
2. Себастьян Феттель («Феррари») +3,490
3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +75,820
4. Серхио Перес («Форс-Индия») +1 круг
5. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1 круг
6. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг
7. Паскаль Верляйн («Заубер») +1 круг
8. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1 круг
9. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг
10. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг
11. Маркус Эрикссон («Заубер») +2 круга
12. Фернандо Алонсо («Макларен») +2 круга
13. Фелипе Масса («Уильямс») +2 круга
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
15. Джолион Палмер («Рено») +2 круга
16. Ланс Стролл («Уильямс») +2 круга
Сошли
Валттери Боттас («Мерседес»)
Стоффель Вандорн («Макларен»)
Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
Кими Райкконен («Феррари»).