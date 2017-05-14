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«Фейенорд» стал чемпионом впервые с 1999 года

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Фейенорд» обыграл «Хераклес» (3:1) в матче заключительного 34-го тура первенства Голландии и впервые с 1999 года стал чемпионом.

У «Фейенорда» отличился капитан команды Дирк Кюйт, оформивший в матче с «Хераклесом» хет-трик. У гостей точный удар на счету Петера ван Ойена.

По итогам чемпионата «Фейенорд» набрал 82 очка, опередив ставший вторым «Аякс» на одно очко. Третье место в чемпионате досталось ПСВ.

Напомним, что «Фейенорд» стал чемпионом в 15-й раз в истории.

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