«Наполи» в гостях разгромил «Торино», забив пять безответных мячей
Футболисты «Торино» уступили на своем поле «Наполи» в матче 36-го тура чемпионата Италии со счетом 0:5.
Счет на седьмой минуте встречи открыл испанский нападающий «Наполи» Хосе Кальехон. На 60-й минуте Лоренцо Инсинье удвоил преимущество гостей. На 72-й отличился бельгийский полузащитник неаполитанского клуба Дрис Мертенс. Кальехон оформил дубль на 76-й минуте встречи. Спустя две минуты польский полузащитник «Наполи» Петр Зелиньски установил окончательный счет в матче.
После этого матча «Наполи» набрал 80 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице серии А. «Торино», имея в активе 50 баллов, находится на девятом месте.
В следующем туре 20 мая «Наполи» на своем поле примет «Фиорентину». Днем позже «Торино» в гостях встретится с «Дженоа».
Матч
Голы
Кальехон 7 (0:1). Инсинье 60 (0:2). Мертенс 72 (0:3). Кальехон 76 (0:4). Зелински 78 (0:5).
Состав
Торино: Харт, Молинаро, Роззеттини, Карлао, Дзаппакоста, Фальке, Баселли (Оби, 75), Бенасси (Густафссон, 52), Льяич, Белотти, Бойе (Итурбе, 59)
Наполи: Рейна, Альбиоль, Гулам, Хюсай, Кулибали, Аллан (Зелински, 64), Жоржиньо, Гамшик (Рог, 66), Кальехон (Милик, 82), Инсинье, Мертенс
Предупреждения:
Баселли, 8; Густафссон, 53 - Альбиоль, 56
Судья:
Массимилиано Иррати (Италия)
Место и дата
14 мая 16:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция