«Наполи» в гостях разгромил «Торино», забив пять безответных мячей

Футболисты «Торино» уступили на своем поле «Наполи» в матче 36-го тура чемпионата Италии со счетом 0:5.

Счет на седьмой минуте встречи открыл испанский нападающий «Наполи» Хосе Кальехон. На 60-й минуте Лоренцо Инсинье удвоил преимущество гостей. На 72-й отличился бельгийский полузащитник неаполитанского клуба Дрис Мертенс. Кальехон оформил дубль на 76-й минуте встречи. Спустя две минуты польский полузащитник «Наполи» Петр Зелиньски установил окончательный счет в матче.

После этого матча «Наполи» набрал 80 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице серии А. «Торино», имея в активе 50 баллов, находится на девятом месте.

В следующем туре 20 мая «Наполи» на своем поле примет «Фиорентину». Днем позже «Торино» в гостях встретится с «Дженоа».