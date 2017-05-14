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«Наполи» в гостях разгромил «Торино», забив пять безответных мячей

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Торино» уступили на своем поле «Наполи» в матче 36-го тура чемпионата Италии со счетом 0:5.

Счет на седьмой минуте встречи открыл испанский нападающий «Наполи» Хосе Кальехон. На 60-й минуте Лоренцо Инсинье удвоил преимущество гостей. На 72-й отличился бельгийский полузащитник неаполитанского клуба Дрис Мертенс. Кальехон оформил дубль на 76-й минуте встречи. Спустя две минуты польский полузащитник «Наполи» Петр Зелиньски установил окончательный счет в матче.

После этого матча «Наполи» набрал 80 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице серии А. «Торино», имея в активе 50 баллов, находится на девятом месте.

В следующем туре 20 мая «Наполи» на своем поле примет «Фиорентину». Днем позже «Торино» в гостях встретится с «Дженоа».

Матч

Торино - Наполи - 0:5 (0:1)

Голы

Кальехон 7 (0:1). Инсинье 60 (0:2). Мертенс 72 (0:3). Кальехон 76 (0:4). Зелински 78 (0:5).

Состав

Торино: Харт, Молинаро, Роззеттини, Карлао, Дзаппакоста, Фальке, Баселли (Оби, 75), Бенасси (Густафссон, 52), Льяич, Белотти, Бойе (Итурбе, 59)

Наполи: Рейна, Альбиоль, Гулам, Хюсай, Кулибали, Аллан (Зелински, 64), Жоржиньо, Гамшик (Рог, 66), Кальехон (Милик, 82), Инсинье, Мертенс

Предупреждения:

Баселли, 8; Густафссон, 53 - Альбиоль, 56

Судья:

Массимилиано Иррати (Италия)

Место и дата

14 мая 16:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция

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