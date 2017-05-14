«Ростов» - «Рубин»: Азмун в старте хозяев, Бухаров в запасе
Стал известен состав «Ростова» на матч 28-го тура РФПЛ
против «Рубина».
На поле стадиона «Олимп-2» хозяева выйдут в следующем составе: Медведев, Калачев, Полоз, Киреев, Нобоа, Азмун, Мевля, Кудряшов, Навас, Гацкан, Ерохин.
Запасные: Комиссаров, Гошев, Терентьев, Бухаров, Могилевец, Сорокин, Симич, Препелицэ, Девич
Напомним, что матч «Ростов» - «Рубин» начнется в 19:00.
Матч
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
14 мая 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция
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