Clutch Gamers примет участие в EPICENTER: Moscow
Филиппинская команда Clutch Gamers выиграла азиатскую квалификацию к EPICENTER: Moscow.
В финале отборочных филиппинцы обыграли Team Faceless со счетом 2:1.
Прямые приглашения на чемпионат получили OG, Evil Geniuses, Virtus.pro, Team Liquid и Invictus Gaming. LGD.Forever Young стала победителем китайской квалификации к турниру, а Thunderbirds — американской.
EPICENTER: Moscow пройдет с 4 по 11 июня в «ВТБ Ледовый Дворец». Призовой фонд чемпионата составит 500 000 долларов.
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