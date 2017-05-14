Каспарс Даугавиньш: Самая важная игра на ЧМ для сборной Латвии будет с немцами

Капитан сборной Латвии Каспарс Даугавиньш поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной России в рамках группового этапа чемпионата мира, который в эти дни проходит в Кельне и Париже.

- Приятно, что уже почти конец группового этапа, а мы продолжаем борьбу за плей-офф, потому что все последние годы к этому моменту мы уже теряли шансы. Сейчас для нас, понятно, самая важная игра будет с немцами, это главный матч, все там решится. Приятно, что у нас есть шансы на четвертьфинал, нужно будет собраться, мобилизоваться в игре с немцами.

Что касается сборной России, вы сами знаете, что они - одни из фаворитов турнира, слабых сторон у них по большому счету нет, как сказал наш главный тренер. Там все игроки высокого уровня, плюс подъехали Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов из НХЛ, так что нас ждет трудный матч, - передает слова Даугавиньша «Р-Спорт».

Напомним, что сборные Латвии и России сыграют 15 мая. После пяти матчей на турнире российская команда набрала 14 очков и лидирует в группе А. Латвия, имея в своем активе девять очков, находится на четвертой строчке.