«Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм», Коутиньо сделал дубль
Матч 37-го тура чемпионата Англии между «Вест Хэмом» и
«Ливерпулем» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Ливерпуля».
В составе победителей отличились Филлппе Коутиньо,
который сделал дубль, а также Даниэль Старридж и Дивок Ориги. «Ливерпуль»
набрал 73 очка и занимает третье место в чемпионате Англии. У «Вест Хэма» 42
очка и 12-е место.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
37-й тур
Матч
Вест Хэм - Ливерпуль - 0:4 (0:1)
Голы
Старридж 35 (0:1). Коутиньо 57 (0:2). Коутиньо 62 (0:3). Ориги 76 (0:4).
Состав
Вест Хэм: Адриан, Фонте (Флетчер, 55), Крессуэлл, Коллинс, Байрэм, Рид, Лансини, Нордтвейт, Фернандес, Кальери (Фегули, 55), Айю (Снодграсс, 77)
Ливерпуль: Миньоле, Матип, Ловрен, Клайн, Лаллана (Груич, 90), Коутиньо (Вудберн, 89), Джан, Вейналдум, Милнер, Ориги, Старридж (Лейва, 86)
Предупреждения:
Фернандес, 50; Коллинс, 63 - нет
Судья:
Нэйл Суобрик (Англия)
Место и дата
14 мая 16:15, Аптон Парк, Онлайн-трансляция