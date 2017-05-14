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«Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм», Коутиньо сделал дубль

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 37-го тура чемпионата Англии между «Вест Хэмом» и «Ливерпулем» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Ливерпуля».

В составе победителей отличились Филлппе Коутиньо, который сделал дубль, а также Даниэль Старридж и Дивок Ориги. «Ливерпуль» набрал 73 очка и занимает третье место в чемпионате Англии. У «Вест Хэма» 42 очка и 12-е место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

37-й тур

Матч

Вест Хэм - Ливерпуль - 0:4 (0:1)

Голы

Старридж 35 (0:1). Коутиньо 57 (0:2). Коутиньо 62 (0:3). Ориги 76 (0:4).

Состав

Вест Хэм: Адриан, Фонте (Флетчер, 55), Крессуэлл, Коллинс, Байрэм, Рид, Лансини, Нордтвейт, Фернандес, Кальери (Фегули, 55), Айю (Снодграсс, 77)

Ливерпуль: Миньоле, Матип, Ловрен, Клайн, Лаллана (Груич, 90), Коутиньо (Вудберн, 89), Джан, Вейналдум, Милнер, Ориги, Старридж (Лейва, 86)

Предупреждения:

Фернандес, 50; Коллинс, 63 - нет

Судья:

Нэйл Суобрик (Англия)

Место и дата

14 мая 16:15, Аптон Парк, Онлайн-трансляция

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