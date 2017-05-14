«Уфа» вырвала победу в конце матча с «Анжи»

Матч 28-го тура чемпионата России между «Уфой» и «Анжи» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1.

На 34-й минуте Дмитрий Стоцкий вывел хозяев вперед. Через семь минут украинский форвард гостей Филипп Будковский восстановил равновесие. В концовке победу хозяевам принес Фатай.

После этого матча «Уфа» имеет в активе 39 очков и занимает седьмое место. У «Анжи» 30 очков и 12-е место.

В следующем туре «Анжи» примет «Ростов», а «Урал» на выезде сыграет с «Оренбургом».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Чемпионат России. Премьер-лига

28-й тур