«Уфа» вырвала победу в конце матча с «Анжи»
Матч 28-го тура чемпионата России между «Уфой» и «Анжи»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1.
На 34-й минуте Дмитрий Стоцкий вывел хозяев вперед.
Через семь минут украинский форвард гостей Филипп Будковский восстановил
равновесие. В концовке победу хозяевам принес Фатай.
После этого матча «Уфа» имеет в активе 39 очков и
занимает седьмое место. У «Анжи» 30 очков и 12-е место.
В следующем туре «Анжи» примет «Ростов», а «Урал» на
выезде сыграет с «Оренбургом».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
Чемпионат России. Премьер-лига
28-й тур
Матч
Голы
Стоцкий 34 (1:0). Будковский 41 (1:1). Фатай 90 (2:1).
Состав
Уфа: Шелия, Йокич, Аликин, Живоглядов, Тумасян, Стоцкий, Пауревич, Обляков (Абдулавов, 74), Засеев (Зубарев, 89), Игбун, Сысуев (Фатай, 46)
Анжи: Юрченко, Мусалов, Жиров, Паршивлюк, Фибел, Тетрашвили, Гулиев, Хубулов (Эзатолахи, 61), Будковский (Асильдаров, 82), Яковлев, Форбс (Кацаев, 46)
Предупреждения:
Йокич, 24 - нет
Место и дата
14 мая 16:30, Нефтяник, Текстовая трансляция