Владимир Стржалковский: «Динамо» ведет переговоры с российскими и двумя иностранными опорниками

Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимир Стржалковский прокомментировал возможное усиление команды в летнее трансферное окно.

- Усиление планируется, прежде всего, в центр обороны. Переговоры на завершающей стадии, это иностранный игрок. У «Динамо» есть резервы для приобретения иностранных футболистов. Изучается вопрос приобретения вратаря. Ведутся переговоры с российскими и двумя иностранными опорниками. Что касается нападения, ввиду некоторых момент моментов, нужен еще один нападающий, - приводит слова Стржалковского «Р-Спорт».

Напомним, что динамовцы досрочно обеспечили себе возвращение в премьер-лигу.