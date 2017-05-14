«Зенит-2» упустил победу над «Факелом», Рязанцев отыграл 75 минут
В матче 37-го тура ФНЛ «Зенит-2» дома сыграл вничью с «Факелом» со счетом 1:1.
На гол Алексея Евсеева гости ответили точным ударом Михаила Бирюкова. Полузащитник петербуржцев Александр Рязанцев впервые в сезоне вышел в стартовом составе и провел на поле 75 минут.
После этой встречи сине-бело-голубые с 40 очками поднялись на 13-ю строчку в турнирной таблице, но не обеспечили себе сохранение прописки в ФНЛ. Воронежцы с 53 очками остались на девятом месте.
Последний матч турнира «Зенит-2» проведет 21 мая на выезде против «Сокола». «Факел» в этот же день примет «Волгарь».
Матч
Место и дата
14 мая 17:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция
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