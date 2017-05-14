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«Алавес» обыграл «Сельту»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 37-го тура чемпионата Испании между «Алавесом» и «Сельтой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Алавеса».

В составе победителей отличились Ману Гарсия, Зухаир Феддаль и Дейверсон. У гостей с пенальти забил Яго Аспас. «Алавес» набрал 54 очка и занимает девятое место в чемпионате Испании. У «Сельты» 44 очка и 13-е место.

Чемпионат Испании. Примера

37-й тур

Матч

Алавес - Сельта - 3:1 (3:0)

Голы

Гарсия М. 5 (1:0). Феддал 18 (2:0). Дейверсон 37 (3:0). Аспас 78 (3:1 - пен.).

Состав

Алавес: Пачеко, Феддал, Алексис, Эрнандес, Вигарай, Катаи (Ромеро, 71), Торрес, Гарсия М. (Льоренте, 75), Дейверсон, Собрино, Токеро (Эдгар, 66)

Сельта: Вильяр, Планьяс, Фонтас, Васс, Гомес, Ронкалья (Кастро, 60), Диас М. (Эрнандес, 45), Санчес, Систо, Бонгонда (Аспас, 46), Бовю

Предупреждения:

Алексис, 63 - Аспас, 81; Фонтас, 84; Кастро, 88

Судья:

Педро Хесус Перес Монтеро (Испания)

Место и дата

14 мая 17:00, Мендисорроса, Онлайн-трансляция

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