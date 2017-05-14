«Алавес» обыграл «Сельту»
Матч 37-го тура чемпионата Испании между «Алавесом» и «Сельтой»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Алавеса».
В составе победителей отличились Ману Гарсия, Зухаир
Феддаль и Дейверсон. У гостей с пенальти забил Яго Аспас. «Алавес» набрал 54 очка и занимает девятое место в
чемпионате Испании. У «Сельты» 44 очка и 13-е место.
Чемпионат Испании. Примера
37-й тур
Матч
Голы
Гарсия М. 5 (1:0). Феддал 18 (2:0). Дейверсон 37 (3:0). Аспас 78 (3:1 - пен.).
Состав
Алавес: Пачеко, Феддал, Алексис, Эрнандес, Вигарай, Катаи (Ромеро, 71), Торрес, Гарсия М. (Льоренте, 75), Дейверсон, Собрино, Токеро (Эдгар, 66)
Сельта: Вильяр, Планьяс, Фонтас, Васс, Гомес, Ронкалья (Кастро, 60), Диас М. (Эрнандес, 45), Санчес, Систо, Бонгонда (Аспас, 46), Бовю
Предупреждения:
Алексис, 63 - Аспас, 81; Фонтас, 84; Кастро, 88
Судья:
Педро Хесус Перес Монтеро (Испания)
Место и дата
14 мая 17:00, Мендисорроса, Онлайн-трансляция