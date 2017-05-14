«Спартак-2» разгромил на своем поле «Химки»
Футболисты «Спартака-2» на своем поле крупно переиграли «Химки» (4:0)в матче 37-го тура ФНЛ.
Счет уже на пятой минуте открыл нападающий москвичей Денис Давыдов. Спустя всего три минуты форвард Георгий Мелкадзе удвоил преимущество красно-белых. На 22-й минуте полузащитник «Спартака-2» Артем Тимофеев довел счет до крупного. В компенсированное время матча Тимофеев оформил дубль в этой встрече.
Что на 87-й минуте матча за вторую желтую карточку был удален с поля полузащитник гостей Николай Тюнин.
После этой игры «Спартак-2» набрал 56 очков и занимает шестое место в первенстве ФНЛ. «Химки» с 49 очками находятся на 11 строчке в турнирной таблице чемпионата.
Матч
Место и дата
14 мая 17:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически