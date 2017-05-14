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«Тосно» одержало волевую победу над «СКА-Хабаровском»

Источник:  ФК «Тосно»Комментарии

 

«Тосно» в матче 37-го тура ФНЛ на своем поле обыграло «СКА-Хабаровск» со счетом 3:1.

На гол Хуана Лескано, забитый на первой минуте, хозяева ответили дублем Антона Заболотного и голом Александра Кутьина.

После этой встречи тосненцы остались на втором месте и имеют в активе 70 очков. Дальневосточный клуб с 59 очками расположился на четвертой строчке.

Последний матч турнира «Тосно» проведет 21 мая против «Химок». «СКА-Хабаровск» в этот же день встретится с «Тамбовом». Если хабаровцы не проиграют матч, то выйдут в стыковые игры РФПЛ.

Матч

Тосно - СКА-Хабаровск - 3:1 (0:0)

Место и дата

14 мая 17:00, Электрон, Онлайн-трансляция

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