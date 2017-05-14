«Тосно» одержало волевую победу над «СКА-Хабаровском»
«Тосно» в матче 37-го тура ФНЛ на своем поле обыграло «СКА-Хабаровск» со счетом 3:1.
На гол Хуана Лескано, забитый на первой минуте, хозяева ответили дублем Антона Заболотного и голом Александра Кутьина.
После этой встречи тосненцы остались на втором месте и имеют в активе 70 очков. Дальневосточный клуб с 59 очками расположился на четвертой строчке.
Последний матч турнира «Тосно» проведет 21 мая против «Химок». «СКА-Хабаровск» в этот же день встретится с «Тамбовом». Если хабаровцы не проиграют матч, то выйдут в стыковые игры РФПЛ.
Матч
Тосно - СКА-Хабаровск - 3:1 (0:0)
Место и дата
14 мая 17:00, Электрон, Онлайн-трансляция
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