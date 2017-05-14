Илья Сорокин будет защищать ворота сборной в игре с латвийцами

Голкипер сборной России Илья Сорокин будет защищать ворота национально команды в матче чемпионата мира по хоккею против Латвии. Об этом сообщил тренер национальной команды Харийс Витолиньш.



- Илья Сорокин будет защищать ворота сборной России в матче против команды Латвии, - цитирует Витолиньша «Р-Спорт».

Напомним, что сборные Латвии и России сыграют 15 мая. После пяти матчей на турнире российская команда набрала 14 очков и лидирует в группе А. Латвия, имея в своем активе девять очков, находится на четвертой строчке.