Кинтана выиграл девятый этап «Джиро д’Италия», Закарин – восьмой
На веломногодневке «Джиро
д’Италия» завершился девятый этап. Победу в нем одержал колумбиец Найро
Кинтана, выступающий за команду Movistar.
Победитель преодолел 152
километра за три часа, 44 минуты и 52 секунды. Вторым стал француз Тибо Пино,
отставший на 24 секунды. На третьем месте голландец Том Дюмулен. Среди
российских велогонщиков лучшим стал представитель команды «Катюша» Ильнур
Закарин, который стал восьмым.
«Джиро д’Италия»
9-й этап
Монтенеро-ди-Бизачча – Блокхаус
152 км
1. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 3.44,52
2. Тибо Пино (Франция, FDJ) + 0,24
3. Том Дюмулен (Голландия, Sunweb) + 0,24
4. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) +0,41
5. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) + 1,00
6. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) + 1,18
7. Танел Кангерт (Эстония, «Астана») + 2,02
8. Ильнур Закарин (Россия, «Катюша») +2,14...
39. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») + 7,20...
48. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») +10,58...
78. Матвей Мамыкин (Россия, «Катюша») + 18,06...
104. Максим Бельков (Россия, «Катюша») + 22,09