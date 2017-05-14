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Кинтана выиграл девятый этап «Джиро д’Италия», Закарин – восьмой

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На веломногодневке «Джиро д’Италия» завершился девятый этап. Победу в нем одержал колумбиец Найро Кинтана, выступающий за команду Movistar.

Победитель преодолел 152 километра за три часа, 44 минуты и 52 секунды. Вторым стал француз Тибо Пино, отставший на 24 секунды. На третьем месте голландец Том Дюмулен. Среди российских велогонщиков лучшим стал представитель команды «Катюша» Ильнур Закарин, который стал восьмым.

«Джиро д’Италия»

9-й этап

Монтенеро-ди-Бизачча – Блокхаус

152 км

1. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 3.44,52

2. Тибо Пино (Франция, FDJ) + 0,24

3. Том Дюмулен (Голландия, Sunweb) + 0,24

4. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) +0,41

5. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) + 1,00

6. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) + 1,18

7. Танел Кангерт (Эстония, «Астана») + 2,02

8. Ильнур Закарин (Россия, «Катюша») +2,14...

39. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») + 7,20...

48. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») +10,58...

78. Матвей Мамыкин (Россия, «Катюша») + 18,06...

104. Максим Бельков (Россия, «Катюша») + 22,09

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