Волейболист сборной России Спиридонов оскорбил незнакомку в Twitter

Волейболист сборной России и красноярского «Енисея» Алексей Спиридонов на своей странице в Twitter оскорбил активистку «Открытой России» Ольгу Борисову, сообщает «Газета.Ру».

Волейболист предложил Борисовой заняться оральным сексом на Ленинском проспекте, после чего предложил ей секс втроем с участием экс-теннисиста Евгения Кафельникова, который изначально также участвовал в переписке, однако после предложения Спиридонова перестал отвечать.

Спустя некоторое время спортсмен удалил все твиты на данную тему.

«Смотрите, это волейболист Алексей Спиридонов. Играет за сборную России и, соответственно, представляет нашу страну на мировой арене. А еще Алексей женат. Но с манерами у него не очень.

Уважаемая Екатерина Спиридонова, объясните супругу про уважение к женщинам, или я придумаю что-нибудь медийно интереснее. Ведь просто забанить скучно?» — написала Борисова на своей странице в Facebook.