Сборная США разгромила Словакию на чемпионате мира
Матч шестого
тура группового турнира чемпионата мира по хоккею между сборными Словакии и США
завершился победой американских хоккеистов. Итоговый счет матча – 6:1 в пользу
сборной США.
В составе
победителей отличились Клейтон Келлер, Джонни Годро, который сделал дубль,
Кристиан Дворак, Джейкоб Троуба и Андерс Ли. У словаков отличился Мартин
Гернат.
Сборная США
набрала 15 очков и вышла на первое место в группе А. У сборной Словакии четыре
очка и седьмое место.
Чемпионат мира
Кельн
(Германия)
Группа А
6-й тур
Матч
Словакия - США - 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)
Голы:
Нелсон (Ли, Скджей), 8:12 (0:1). Годро (Хэйс), 25:57 (0:2). Гернат (Дравецки, Гудачек Л.), 30:40 (1:2). Дворак (Годро), 36:04 (1:3). Троуба 38:01 (1:4). Годро (Хэйс), 42:16 (1:5). Ли (Айкел, Хэнифин), 47:23 (1:6 - бол.).
Место и дата
14 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция