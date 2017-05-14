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Сборная США разгромила Словакию на чемпионате мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч шестого тура группового турнира чемпионата мира по хоккею между сборными Словакии и США завершился победой американских хоккеистов. Итоговый счет матча – 6:1 в пользу сборной США.

В составе победителей отличились Клейтон Келлер, Джонни Годро, который сделал дубль, Кристиан Дворак, Джейкоб Троуба и Андерс Ли. У словаков отличился Мартин Гернат.

Сборная США набрала 15 очков и вышла на первое место в группе А. У сборной Словакии четыре очка и седьмое место.

Чемпионат мира

Кельн (Германия)

Группа А

6-й тур

Матч

Словакия - США - 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)

Голы:

Нелсон (Ли, Скджей), 8:12 (0:1). Годро (Хэйс), 25:57 (0:2). Гернат (Дравецки, Гудачек Л.), 30:40 (1:2). Дворак (Годро), 36:04 (1:3). Троуба 38:01 (1:4). Годро (Хэйс), 42:16 (1:5). Ли (Айкел, Хэнифин), 47:23 (1:6 - бол.).

Место и дата

14 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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