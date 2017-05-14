Левников рассудит «Спартак» - «Терек», а Сельдяков - «Зенит» и «Краснодар» в 29-м туре РФПЛ
Стали известны имена арбитров, назначенные на 29-й тур чемпионата России. Об этом сообщает официальный сайт РФС.
Бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга назначена на матч 29-го тура чемпионата России между московским «Спартаком» и грозненским «Тереком». Встречу между «Зенитом» и «Краснодаром» будет обслуживать бригада арбитров во главе с Владимиром Сельдяковым из Балашихи.
Полный список выглядит следующим образом:
17 мая (среда)
«Спартак» – «Терек»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).
«Рубин» – «ЦСКА»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Евгений Турбин (Москва); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).
«Анжи» – «Ростов»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).
«Оренбург» – «Уфа»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).
«Урал» – «Локомотив»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Игорь Синер (Омск).
«Зенит» – «Краснодар»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).
«Томь» – «Крылья Советов»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Рафаэль Ильясов (Казань); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Гончар (Сочи).
«Арсенал» – «Амкар»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Сергей Суховерхов (Воронеж), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Юрий Чеботарев (Москва).