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Владислав Радимов: В конце сезона дам открытое и честное интервью, где буду говорить серьезно по многим вопросам

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча против «Факела» (1:1).

– В нашей ситуации я не доволен ничьей. Единственный плюс – все зависит от нас. Теперь надо ехать в Саратов и побеждать там. Если бы проиграли сегодня – у нас бы не было шансов. Должны сказать спасибо Бабурину и фортуне. А то, что мы так проводим весь сезон – к этому и шло, что все будет зависеть от последнего матча.

– Вы называли этот сезон для себя самым тяжелым психологически. Что-то положительное вынесли для себя?
– Для себя уйму всего. В конце сезона дам интервью открытое и честное, где буду говорить серьезно по многим вопросам: то, как я все вижу, как все должно быть и что делается сейчас. Сейчас подводить итоги будет неправильно, у нас остался один матч, который получается самым главным.

Хочу еще сказать, не умоляя достоинств других игроков, спасибо Рязанцеву, Лобову и Зырянову, которые сколько могут, столько и отыгрывают. Без них мы бы не справились. Те юные таланты, которые отыграли 36 туров, пока находились в зоне вылета. Может, эти двое-трое вытянут нас повыше, - приводит слова Радимова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге». 

Напомним, «Зенит-2» в матче 37-го тура ФНЛ дома сыграл вничью с «Факелом» со счетом 1:1. На гол Алексея Евсеева гости ответили точным ударом Михаила Бирюкова. Полузащитник петербуржцев Александр Рязанцев впервые в сезоне вышел в стартовом составе и провел на поле 75 минут.

После этой встречи сине-бело-голубые с 40 очками поднялись на 13-ю строчку в турнирной таблице, но не обеспечили себе сохранение прописки в ФНЛ. Воронежцы с 53 очками остались на девятом месте.

Последний матч турнира «Зенит-2» проведет 21 мая на выезде против «Сокола». «Факел» в этот же день примет «Волгарь».

Матч

Зенит-2 - Факел - 1:1 (0:0)

Место и дата

14 мая 17:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

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