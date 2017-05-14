Павел Гусев: По ряду условий «Факел» пока не дотягивает до премьер-лиги

Главный тренер «Факела» Павел Гусев поделился впечатлениями от матча против «Зенита-2» (1:1).

- Ничья закономерная. Хотелось бы пожелать «Зениту-2» в последней игре решить турнирные задачи и остаться в ФНЛ. Мальчишки очень интересные, перспективные. Молодежь должна играть на хорошем уровне. Тренер перспективный: Радимов был хорошим игроком, и сейчас он хороший тренер. Все будет хорошо. Искренне этого желаю.

- Что помешало «Факелу» второй год подряд сделать шаг в стыковые матчи?

- Команда получила сильный психологический удар в двух играх подряд. Первый - пенальти на 93-й минуте в наши ворота в матче с «Кубанью». Даже контрольно-квалификационная комиссия признала, что его и близко не было. Сыграли свою роль три пенальти в Тюмени, из которых двух тоже близко не было. Очень хотят болельщики, чтобы команда играла в премьер-лигу, но чтобы команда боролась за выход в высший дивизион, играла там, необходимы ряд условий. По ним мы пока не дотягиваем до уровня премьер-лиги. Это инфраструктура клуба, финансовая составляющая - много моментов. В прошлом сезоне мы тоже боролись за повышение, но помешало стечение обстоятельств. В этом сезоне однозначно две игры с «Кубанью» и «Тюменью» повлияли на положение нашей команды, - приводит слова Гусева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит-2» в матче 37-го тура ФНЛ дома сыграл вничью с «Факелом» со счетом 1:1. На гол Алексея Евсеева гости ответили точным ударом Михаила Бирюкова. Полузащитник петербуржцев Александр Рязанцев впервые в сезоне вышел в стартовом составе и провел на поле 75 минут.

После этой встречи сине-бело-голубые с 40 очками поднялись на 13-ю строчку в турнирной таблице, но не обеспечили себе сохранение прописки в ФНЛ. Воронежцы с 53 очками остались на девятом месте.

Последний матч турнира «Зенит-2» проведет 21 мая на выезде против «Сокола». «Факел» в этот же день примет «Волгарь».