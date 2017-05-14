Сборная Чехии переиграла Франции на ЧМ-2017
Хоккеисты сборной Чехии переиграли команду Франции (5:2) в рамках группового этапа чемпионата мира, который в эти дни проходит в Кельне и Париже.
У победителей заброшенными шайбами отметились Ян Рутта, Давид Пастрняк, Томаш Зогорна и Михал Ржепик, оформивший в этом матче дубль. У проигравших точные броски на счет Стефана Да Косты и Антуана Русселя.
После этой игры сборная Чехии набрала 13 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице группы В. Франция, имея в активе 7 очков, находиться на шестой строчке.
Матч
Франция - Чехия - 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)
Голы:
Пастрняк (Горак, Ворачек), 8:32 (0:1 - бол.). да Коста С. (Флери), 20:53 (1:1). Ржепик (Кундратек), 26:52 (1:2). Рутта (Червенка), 37:01 (1:3 - бол.). Ржепик (Кемпны), 48:03 (1:4). Руссель 50:38 (2:4). T. Zohorna (Горак), 58:56 (2:5).
Место и дата
14 мая 17:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция