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«Газпром-Югра», «Сибиряк» и «Динамо» пробились в 1/2 финала чемпионата России

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В плей-офф российской Суперлиги по мини-футболу определились все полуфиналисты. В полуфинал сегодня пробились «Газпром-Югра», «Сибиряк» и «Динамо».

Все указанные команды сегодня выиграли пятые матчи в серии и, таким образом, одержали итоговые победы со счетом 3-2. «Динамо» обыграло «Синару», «Газпром-Югра» - «Тюмень», «Сибиряк» - «Прогресс».

Мини-футбол. Чемпионат России

Суперлига. Плей-офф

1/4 финала

«Сибиряк» (Новосибирск) — «Прогресс» (Глазов) — 6:2 

Голы: Жоан (4, 43), Кудзиев (15), Разуванов (16,  а/г), Лео Сантана (23), Главатских (44) — Разуванов (31), Качер (46).

Счет в серии - 3-2

«Газпром-Югра» (Югорск) — «Тюмень» (Тюмень) — 4:2

 Голы: Лысков (5, 11, 28), Марсенио (6) — Абрамович (41), Батырев (45).

Счет в серии - 3-2

«Динамо» (Московская область) — «Синара» (Екатеринбург) – 4:3 

Голы: Сучилин, 14, Агапов, 26, а/г, Бурков, 44, Фукин, 49 – Аширов, 16, 22, Бастриков, 20.

Счет в серии - 3-2

Полуфинальные пары:

«Сибиряк» (Новосибирск) – «Динамо» (Московская область)
«Дина» (Москва) – «Газпром-Югра» (Югорск)

Сроки проведения матчей: 

1-2 матчи: 18-19 мая

3-4 матчи: 22-23 мая

5-й матч: 26 мая 

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