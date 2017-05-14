«Газпром-Югра», «Сибиряк» и «Динамо» пробились в 1/2 финала чемпионата России
В плей-офф российской Суперлиги по мини-футболу
определились все полуфиналисты. В полуфинал сегодня пробились «Газпром-Югра», «Сибиряк»
и «Динамо».
Все указанные команды сегодня выиграли пятые матчи в
серии и, таким образом, одержали итоговые победы со счетом 3-2. «Динамо»
обыграло «Синару», «Газпром-Югра» - «Тюмень», «Сибиряк» - «Прогресс».
Мини-футбол. Чемпионат России
Суперлига. Плей-офф
1/4 финала
«Сибиряк» (Новосибирск) — «Прогресс» (Глазов) — 6:2
Голы: Жоан (4, 43), Кудзиев (15), Разуванов (16, а/г), Лео Сантана (23), Главатских (44) —
Разуванов (31), Качер (46).
Счет в серии - 3-2
«Газпром-Югра» (Югорск) —
«Тюмень» (Тюмень) — 4:2
Голы: Лысков (5, 11, 28), Марсенио
(6) — Абрамович (41), Батырев (45).
Счет в серии - 3-2
«Динамо»
(Московская область) — «Синара» (Екатеринбург) – 4:3
Голы: Сучилин, 14, Агапов, 26, а/г, Бурков, 44, Фукин, 49 – Аширов, 16,
22, Бастриков, 20.
Счет в серии - 3-2
Полуфинальные пары:
«Сибиряк»
(Новосибирск) – «Динамо» (Московская область)
«Дина» (Москва) – «Газпром-Югра» (Югорск)
Сроки проведения матчей:
1-2 матчи: 18-19 мая
3-4 матчи: 22-23 мая
5-й матч: 26 мая