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Евгений Кузнецов: Просто я не готов сказать, что сяду и полечу на Олимпиаду

Источник:  ТАССКомментарии

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов не готов сказать, что приедет  на Олимпиаду 2018 года вне зависимости от решения НХЛ.

- Тяжело будет собраться людям, у которых многолетние контракты. Просто я не готов сказать, что сяду и полечу. А если я так скажу, то меня дисквалифицируют и на следующий день отпустят всех игроков НХЛ - там разная ситуация может быть.

Если я буду играть в НХЛ, то там как скажут, так и будет. Я не готов такое сказать, как Овечкин - если он поедет и еще пару игроков соберутся, то тогда это возможно, - передает слова Кузнецова ТАСС.

Напомним, НХЛ официально объявила о том, что игроки лиги не примут участие в предстоящей Олимпиаде.

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