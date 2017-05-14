Сергей Семак: Доволен победой и качеством игры «Уфы»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал домашнюю победу над «Анжи» (2:1) в матче 28-го тура российской премьер-лиги.



«Я доволен победой и качеством игры, хотя и фрагментарно. Во втором тайме играли лучше, лучше контролировали мяч. Были моменты, которые мне нравятся, есть моменты, над которыми нам нужно ещё работать и работать.

Ребята молодцы, заслужили победу. Желаю удачи «Анжи» в нелёгких матчах предстоящих. Они хорошо играли, старались, хорошо исполняли стандарты, после одного из которых мы и пропустили. Идем дальше», — цитирует Семака официальная группа «Уфы» ВКонтакте со ссылкой на эфире телеканала «Наш футбол».

На 34-й минуте Дмитрий Стоцкий вывел хозяев вперед. Через семь минут украинский форвард гостей Филипп Будковский восстановил равновесие. В концовке победу хозяевам принес Фатай.

После этого матча «Уфа» имеет в активе 39 очков и занимает седьмое место. У «Анжи» 30 очков и 12-е место.

В следующем туре «Анжи» примет «Ростов», а «Урал» на выезде сыграет с «Оренбургом».