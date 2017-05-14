Сергей Семак: Доволен победой и качеством игры «Уфы»
Главный тренер «Уфы» Сергей
Семак прокомментировал домашнюю победу над «Анжи» (2:1) в матче 28-го тура
российской премьер-лиги.
«Я доволен победой и качеством игры, хотя и фрагментарно. Во втором тайме играли лучше, лучше контролировали мяч. Были моменты, которые мне нравятся, есть моменты, над которыми нам нужно ещё работать и работать.
Ребята молодцы, заслужили
победу. Желаю удачи «Анжи» в нелёгких матчах предстоящих. Они хорошо играли,
старались, хорошо исполняли стандарты, после одного из которых мы и пропустили.
Идем дальше», — цитирует Семака официальная группа «Уфы» ВКонтакте со ссылкой
на эфире телеканала «Наш футбол».
На
34-й минуте Дмитрий Стоцкий вывел хозяев вперед. Через семь минут украинский
форвард гостей Филипп Будковский восстановил равновесие. В концовке победу хозяевам
принес Фатай.
После этого матча «Уфа» имеет в
активе 39 очков и занимает седьмое место. У «Анжи» 30 очков и 12-е место.
В следующем туре «Анжи» примет «Ростов», а «Урал» на выезде сыграет с «Оренбургом».
Матч
Голы
Стоцкий 34 (1:0). Будковский 41 (1:1). Фатай 90 (2:1).
Состав
Уфа: Шелия, Йокич, Аликин, Живоглядов, Тумасян, Стоцкий, Пауревич, Обляков (Абдулавов, 74), Засеев (Зубарев, 89), Игбун, Сысуев (Фатай, 46)
Анжи: Юрченко, Мусалов, Жиров, Паршивлюк, Фибел, Тетрашвили, Гулиев, Хубулов (Эзатолахи, 61), Будковский (Асильдаров, 82), Яковлев, Форбс (Кацаев, 46)
Предупреждения:
Йокич, 24 - нет
Место и дата
14 мая 16:30, Нефтяник, Текстовая трансляция