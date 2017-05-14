Александр Григорян: Наверное, у игроков «Анжи» была потеря концентрации

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян поделился впечатлениями после матча против «Уфы» в 28-м туре чемпионата России. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2.

«Наверное, потеря концентрации была. Чем она вызвана? К сожалению, желанием сыграть вничью, которая нас не устраивала. Как охарактеризую игру? Никак. Мы потеряли очки», — цитирует Григоряна официальная группа «Анжи» Вконтакте со ссылкой на эфир телеканала «Наш футбол».

На 34-й минуте Дмитрий Стоцкий вывел хозяев вперед. Через семь минут украинский форвард гостей Филипп Будковский восстановил равновесие. В концовке победу хозяевам принес Фатай.

После этого матча «Уфа» имеет в активе 39 очков и занимает седьмое место. У «Анжи» 30 очков и 12-е место.

В следующем туре «Анжи» примет «Ростов», а «Урал» на выезде сыграет с «Оренбургом».