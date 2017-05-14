Джон Годро: Первое место в группе должна занять команда США, а не сборная России

Форвард сборной США Джон Годро считает, что матч чемпионата мира против сборной России будет самым важным для американской команды.

- Турнирная ситуация такая, что матч против сборной России будет игрой за первое место. Для обеих команд это будет самая важная игра группового этапа, это будет большая игра, обе команды хотят выйти в плей-офф с первого места, но его должны занять мы, не сборная России, - цитирует Годро «Р-Спорт».

Матч сборных России и США пройдет 16 мая, встреча начнется в 17:15 по московскому времени. После пяти матчей на турнире российская команда набрала 14 очков и лидирует в группе А. У сборной США 12 очков и второе место в турнирной таблице.