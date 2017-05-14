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«Мордовия» на выезде обыграла «Спартак-Нальчик» и покинула зону вылета

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Мордовия» на выезде обыграла «Спартак-Нальчик» в матче 39-го тура первенства ФНЛ. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Мордовии».

В составе победителей отличились Илья Петров, Владислав Сысуев и Павел Игнатович. У «Спартака» гол в активе Олега Мурачева.

«Мордовия» набрала 39 очков и покинула зону вылета, поднявшись на 15-е место. У клуба из Нальчика 38 очков и 18-е место.

ФНЛ

37-й тур

Матч

Спартак-Нальчик - Мордовия - 1:3 (0:0)

2-й тайм

Место и дата

14 мая 18:30, Спартак, Онлайн-трансляция

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