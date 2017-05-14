«Мордовия» на выезде обыграла «Спартак-Нальчик» и покинула зону вылета
«Мордовия» на выезде
обыграла «Спартак-Нальчик» в матче 39-го тура первенства ФНЛ. Итоговый счет
матча – 3:1 в пользу «Мордовии».
В составе победителей
отличились Илья Петров, Владислав Сысуев и Павел Игнатович. У «Спартака» гол в
активе Олега Мурачева.
«Мордовия» набрала 39 очков
и покинула зону вылета, поднявшись на 15-е место. У клуба из Нальчика 38 очков
и 18-е место.
ФНЛ
37-й тур
Матч
Спартак-Нальчик - Мордовия - 1:3 (0:0)2-й тайм
Место и дата
14 мая 18:30, Спартак, Онлайн-трансляция
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