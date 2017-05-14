«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» в последнем матче на «Уайт Харт Лейн»

Матч 37-го тура чемпионата Англии между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Тоттенхэма».

В составе победителей отличились Виктор Ваньяма и Харри Кейн. «МЮ» ответил голом Уэйна Руни. Это последний для «Тоттенхэма» матч на стадионе «Уайт Харт Лейн». На время строительства новой арены «шпоры» в следующем сезоне будут играть на «Уэмбли».

«Тоттенхэм» набрал 80 очков и занимает второе место в чемпионате Англии. У «Манчестер Юнайтед» 65 очков и шестое место.

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37-й тур