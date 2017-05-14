«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» в последнем матче на «Уайт Харт Лейн»
Матч 37-го тура чемпионата
Англии между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед» завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Тоттенхэма».
В составе победителей
отличились Виктор Ваньяма и Харри Кейн. «МЮ» ответил голом Уэйна Руни. Это
последний для «Тоттенхэма» матч на стадионе «Уайт Харт Лейн». На время
строительства новой арены «шпоры» в следующем сезоне будут играть на «Уэмбли».
«Тоттенхэм» набрал 80 очков
и занимает второе место в чемпионате Англии. У «Манчестер Юнайтед» 65 очков и
шестое место.
Чемпионат Англии.
Премьер-лига
37-й тур
Матч
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед - 2:1 (1:0)
Голы
Ваньяма 6 (1:0). Кейн 48 (2:0). Руни 71 (2:1).
Состав
Тоттенхэм: Льорис, Вертонген, Дэвис, Триппьер (Уокер, 83), Алдервейрелд, Эриксен (Нкуду, 90), Алли, Дайер, Ваньяма, Сон Хын Мин (Дембеле, 72), Кейн
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Смоллинг, Байи, Туанзебе (Эррера, 61), Блинд, Джонс, Мата (Рэшфорд, 79), Лингард (Мхитарян, 61), Кэррик, Руни, Марсьяль
Предупреждения:
Ваньяма, 74 - Руни, 36; Байи, 90
Судья:
Джонатан Мосс (Англия)
Место и дата
14 мая 18:30, Уайт Харт Лейн, Онлайн-трансляция