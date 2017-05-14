Джефф Блашилл: Выиграть золото в Кельне сборной США будет экстра сложно
Главный тренер сборной США Джефф Блашилл поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата мира против сборной России.
- Нам нужно прибавлять во многих аспектах. Сборная России великолепно играет на турнире, мы можем добиться победы, лишь показать свой лучший хоккей. Понятно, что это будет большая игра по многим причинам, победитель выйдет в плей-офф с первого места. Выиграть золото в Кельне будет экстра сложно, но мы верим в себя, - передает слова Блашилла «Р-Спорт».
Матч сборных России и США пройдет 16 мая, встреча начнется в 17:15 по московскому времени. После пяти матчей на турнире российская команда набрала 14 очков и лидирует в группе А. У сборной США 12 очков и второе место в турнирной таблице.
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