Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь1 : 2Терек
Футбол  Уфа2 : 1Анжи
Хоккей  Швейцария1 : 0Финляндия
Формула-1  Гран-при Испании. Гонка
Футбол  Ростов4 : 2Рубин
Футбол  Рома- : -Ювентус
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Джефф Блашилл: Выиграть золото в Кельне сборной США будет экстра сложно

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер сборной США Джефф Блашилл поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата мира против сборной России.

- Нам нужно прибавлять во многих аспектах. Сборная России великолепно играет на турнире, мы можем добиться победы, лишь показать свой лучший хоккей. Понятно, что это будет большая игра по многим причинам, победитель выйдет в плей-офф с первого места. Выиграть золото в Кельне будет экстра сложно, но мы верим в себя, - передает слова Блашилла «Р-Спорт».

Матч сборных России и США пройдет 16 мая, встреча начнется в 17:15 по московскому времени. После пяти матчей на турнире российская команда набрала 14 очков и лидирует в группе А. У сборной США 12 очков и второе место в турнирной таблице.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Евгений Кузнецов: Выспался хорошо. Чувствую, можно и покататься!Форвард сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал свою первую тренировку на чемпионате мира-2017.Харийс Витолиньш: Матч против России будет для Латвии совсем не рядовымХарийс Витолиньш: Матч против России будет для Латвии совсем не рядовымОбозреватель «Советского спорта» поговорил с тренером сборной России Харийсом Витолиньшем, который объяснил, как играть против Латвии.Дмитрий Орлов: Постоянно играю за сборную без контракта. Ничего страшного!Дмитрий Орлов: Постоянно играю за сборную без контракта. Ничего страшного!Защитник сборной России Дмитрий Орлов дал интервью после первой тренировки на чемпионате мира-2017 в Кельне.Джон Годро: Первое место в группе должна занять команда США, а не сборная РоссииФорвард сборной США Джон Годро считает, что матч чемпионата мира против сборной России будет самым важным для американской команды.Евгений Кузнецов: Просто я не готов сказать, что сяду и полечу на ОлимпиадуФорвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов не готов сказать, что приедет на Олимпиаду 2018 года вне зависимости от решения НХЛ.Сборная Чехии переиграла Франции на ЧМ-2017Хоккеисты сборной Чехии переиграли команду Франции (5:2) в рамках группового этапа чемпионата мира, который в эти дни проходит в Кельне и Париже.Харийс Витолиньш: Кузнецов начнет чемпионат мира на позиции центрфорвардаТренер сборной России Харийс Витолиньш сообщил, что форвард национальной команды Евгений Кузнецов начнет чемпионат мира на позиции центрфорварда.Сборная США разгромила Словакию на чемпионате мираМатч шестого тура группового турнира чемпионата мира по хоккею между сборными Словакии и США завершился победой американских хоккеистов. Итоговый счет матча – 6:1 в пользу сборной США.Илья Сорокин будет защищать ворота сборной в игре с латвийцамиГолкипер сборной России Илья Сорокин будет защищать ворота национально команды в матче чемпионата мира по хоккею против Латвии.Россия – Словакия. Яношик дисквалифицирован на один матч за атаку Наместникова в головуДисциплинарная комиссия ИИХФ вынесла решение по эпизоду матча Россия – Словакия (6:0).Каспарс Даугавиньш: Самая важная игра на ЧМ для сборной Латвии будет с немцамиКапитан сборной Латвии Каспарс Даугавиньш поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной России в рамках группового этапа чемпионата мира, который в эти дни проходит в Кельне и Париже.Боб Хартли: Пока не вижу слабых сторон у сборной РоссииГлавный тренер сборной Латвии по хоккею Боб Хартли поделился ожиданиями от предстоящего матча против сборной России в рамках группового этапа чемпионата мира.Александр Гуськов: Кузнецов и Орлов увидели «Красную машину»Александр Гуськов: Кузнецов и Орлов увидели «Красную машину»Второй защитник-снайпер отечественных чемпионатов Александр Гуськов оценил игру сборной России и ситуацию перед двумя заключительными днямиДжон Купер: В словах Кучерова нет ничего криминального, он хочет сделать «Тампу» лучшеГлавный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер высказался об интервью форварда команды Никиты Кучерова, в котором он заявил, что некоторые игроки «молний» засиделись в команде.Хеннер Зигфельд: Цель в 600 тысяч зрителей на чемпионате мира видится вполне достижимойГенеральный секретарь оргкомитета ЧМ-2017 Хеннер Зигфельд рассказал, что посещаемость чемпионата мира по хоккею в Кельне и Париже превзошли все ожидания организаторов.ЧМ-2017 в Германии и Франции обошел по посещаемости ЧМ-2016 в РоссииПосещаемость чемпионата мира по хоккею 2017 года, который проходит в эти дни в Кельне и Париже, обошла всю посещаемость турнира 2016 года, проходившего в России.ЧМХ-2017. Словакия – США, Франция – Чехия и другие матчи. Онлайн«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей группового этапа чемпионата мира по хоккею.Александр Пашков: Василевский прибавляет с каждым матчемОлимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением об игре голкипера сборной России Андрея Василевского на чемпионате мира по хоккею, который в эти дни проходит в Кельне и Париже.Владимир Плющев: С американцами будет показательный матчБывший тренер сборной России Владимир Плющев поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России против команды США в рамках группового этапа чемпионата мира. Который проходит в эти дни в Кельне и Париже.Владимир Плющев: Орлов и Кузнецов в состоянии помочь командеБывший тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал приезд в сборную России Дмитрия Орлова и Евгения Кузнецова.
Хоккей
Джефф Блашилл: Выиграть золото в Кельне сборной США будет экстра сложно
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» в последнем матче на «Уайт Харт Лейн»
Хоккей
Джон Годро: Первое место в группе должна занять команда США, а не сборная России
Футбол
Александр Григорян: Наверное, у игроков «Анжи» была потеря концентрации
все новости
США
СШАкалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости