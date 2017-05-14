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«Ростов» обыграл «Рубин», Азмун сделал дубль

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 28-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Рубином» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Ростова».

В составе победителей дубль сделал Сердар Азмун.  Также отличились Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа. У «Рубина» забивали Янн Мвила и Максим Канунников.

«Ростов» набрал 45 очков и занимает шестое место в чемпионате России. У «Рубина» 35 очков и девятое место.

В следующем туре «Ростов» сыграет с «Анжи» на выезде, а «Рубин» примет ЦСКА. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Чемпионат России. Премьер-лига

28-й тур

Матч

Ростов - Рубин - 4:2 (2:0)

Голы

Азмун 7 (1:0). Полоз 19 (2:0). Азмун 51 (3:0). Нобоа 73 (4:0). Мвила 75 (4:1). Канунников 87 (4:2).

Состав

Ростов: Медведев, Кудряшов, Навас, Ерохин, Киреев (Терентьев, 12), Нобоа, Калачёв, Гацкан, Мевля (Симич, 57), Полоз, Азмун (Бухаров, 63)

Рубин: Рыжиков, Кузьмин, Санчес, Набиуллин, Ткачук, Мвила, Цакташ (Сонг, 77), Камболов, Канунников, Рочина (Ахметов, 87), Жемалетдинов (Жонатас, 56)

Предупреждения:

Кудряшов, 22 - Ахметов, 90

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

14 мая 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция


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