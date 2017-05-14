«Ростов» обыграл «Рубин», Азмун сделал дубль
Матч 28-го тура чемпионата
России между «Ростовом» и «Рубином» завершился победой хозяев. Итоговый счет
матча – 4:2 в пользу «Ростова».
В составе победителей дубль
сделал Сердар Азмун. Также отличились
Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа. У «Рубина» забивали Янн Мвила и Максим Канунников.
«Ростов» набрал 45 очков и занимает шестое
место в чемпионате России. У «Рубина» 35 очков и девятое место.
В следующем туре «Ростов»
сыграет с «Анжи» на выезде, а «Рубин» примет ЦСКА. «Советский спорт» вел
текстовую трансляцию матча.
Чемпионат России.
Премьер-лига
28-й тур
Матч
Голы
Азмун 7 (1:0). Полоз 19 (2:0). Азмун 51 (3:0). Нобоа 73 (4:0). Мвила 75 (4:1). Канунников 87 (4:2).
Состав
Ростов: Медведев, Кудряшов, Навас, Ерохин, Киреев (Терентьев, 12), Нобоа, Калачёв, Гацкан, Мевля (Симич, 57), Полоз, Азмун (Бухаров, 63)
Рубин: Рыжиков, Кузьмин, Санчес, Набиуллин, Ткачук, Мвила, Цакташ (Сонг, 77), Камболов, Канунников, Рочина (Ахметов, 87), Жемалетдинов (Жонатас, 56)
Предупреждения:
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
14 мая 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция