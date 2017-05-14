«Ростов» обыграл «Рубин», победы «Тоттенхэма» и «Ливерпуля», триумф Хэмилтона в Испании. Главные новости дня
«Советский спорт»
представляет вам краткий обзор главных новостей дня.
1. В заключительном матче 28-го тура чемпионата России «Ростов» обыграл «Рубин».
2. «Тоттенхэм» обыграл «МЮ» - 2:1. Этот матч войдет в историю как последний для стадиона «Уайт Харт Лейн».
3. «Ливерпуль» на выезде
одержал важную победу над «Вест Хэмом».
4. Льюис Хэмилтон выиграл
Гран-при Испании. Даниил Квят показал девятый результат.
5. «Уфа» вырвала победу в
концовке матча с «Анжи».
Текст дня: «Когда вырасту, я стану капитаном сборной Англии». Как начинал Дэвид Бекхэм
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