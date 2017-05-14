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«Ростов» обыграл «Рубин», победы «Тоттенхэма» и «Ливерпуля», триумф Хэмилтона в Испании. Главные новости дня

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет вам краткий обзор главных новостей дня.

1. В заключительном матче 28-го тура чемпионата России «Ростов» обыграл «Рубин».

 2. «Тоттенхэм» обыграл «МЮ» - 2:1. Этот матч войдет в историю как последний для стадиона «Уайт Харт Лейн».

3. «Ливерпуль» на выезде одержал важную победу над «Вест Хэмом».

4. Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Испании. Даниил Квят показал девятый результат.

5. «Уфа» вырвала победу в концовке матча с «Анжи».

Текст дня: «Когда вырасту, я стану капитаном сборной Англии». Как начинал Дэвид Бекхэм

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