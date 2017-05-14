Евгений Кузнецов: Выспался хорошо. Чувствую, можно и покататься!
Форвард сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал свою первую тренировку на чемпионате мира-2017.
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Проснулись
уже по европейскому
времени или
еще по американскому?
- Нормально позанимались, - сказал после тренировки Кузнецов. – Главное, выспались хорошо. Можно было и покататься. Завтра, как я понял, выйдем на лед уже с командой.
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Проснулись
уже по европейскому
времени или
еще по американскому?
- Лег спать около часа ночи. Утром встал, кой-какие дела поделал и снова спать лег. Настроение позитивное. В зоне хорошо погоняли «три на три». Давно так не играл. Так только в России делают. Надеюсь, что завтра в полном формате получится еще лучше.
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