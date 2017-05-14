Дмитрий Сенников: ЦСКА трудно будет упустить второе место

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Сенников оценил шансы команды в борьбе с «Зенитом» за второе место в чемпионате России и путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

- ЦСКА достаточно уверенно выиграл у «Арсенала», без вопросов, у Тулы шансов практически не было. Армейцы сейчас выглядят очень хорошо, в такой ситуации им трудно будет упустить второе место, да и график у них полегче, чем у «Зенита».

- Смена главного тренера прошла в ЦСКА безболезненно?

- Конечно. До ухода Слуцкого команда шла на третьем месте, а сейчас идет на втором. В принципе, сильно ничего не изменилось, при Слуцком ЦСКА тоже играл в хороший красивый футбол. Приход Гончаренко вдохнул в армейцев новые эмоции, он ничего не разрушил, а команда стала меньше пропускать, - цитирует Сенникова Евро-Футбол.Ру.