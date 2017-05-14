Дмитрий Сенников: ЦСКА трудно будет упустить второе место
Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Сенников оценил шансы команды в борьбе с «Зенитом»
за второе место в чемпионате России и путевку в квалификацию Лиги чемпионов.
- ЦСКА достаточно уверенно выиграл у «Арсенала»,
без вопросов, у Тулы шансов практически не было. Армейцы сейчас выглядят очень
хорошо, в такой ситуации им трудно будет упустить второе место, да и график у
них полегче, чем у «Зенита».
- Смена главного тренера прошла в ЦСКА безболезненно?
- Конечно. До ухода Слуцкого команда шла на третьем месте, а сейчас идет на
втором. В принципе, сильно ничего не изменилось, при Слуцком ЦСКА тоже играл в
хороший красивый футбол. Приход Гончаренко вдохнул в армейцев новые эмоции, он
ничего не разрушил, а команда стала меньше пропускать, - цитирует Сенникова Евро-Футбол.Ру.