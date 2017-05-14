Массимо Каррера: Постараюсь выучить русский язык

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о готовности выучить русский язык.

– Конечно, знай я русский, было бы проще. Но в целом даже сейчас я смог донести свою мысль до коллектива. Доволен, что у меня есть переводчик, но постараюсь выучить русский в дальнейшем, – рассказал Каррера в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Спартак» обеспечил себе золотые медали чемпионата России уже после 27-го тура. В 29-м туре «Спартак» 17 мая примет на своем поле «Терек».