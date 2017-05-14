Хавьер Грасия: Судья давал «Ростову» много свободы

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия подвел итоги матча с «Ростовом» (4:2).

- Знали, что мы едем играть против сложного соперника. «Ростов» здорово играет дома, им сложно здесь забить. К сожалению, очень быстро пропустили гол, который был забить из офсайда. Первый тайм сбил нас с курса. Матч получился сложным, но нужно двигаться дальше. В среду новая встреча.

- Вас удивило, что оборона «Рубина» почти не сопротивлялась сегодня?

- Если проанализировать все голы, то в первом мяче был офсайд, во втором тайме «Ростов» забил после фола Ерохина. Что касается нашей обороны, действительно это так. У нападающих хозяев было много свободы. Но много свободы «Ростов» давал и судья.

- Почему до счета 4:0, у «Рубин» не было моментов? Судья тоже виноват?

- Это вопросы не нужно смешивать. Если мы говорим о пропущенных мячах, давайте смотреть, как они забивались. Там были неправильные решения арбитра. Моменты? Их не было. Причина - брак в передачах, не хватало агрессии, подборов, - сказал Грасия.

