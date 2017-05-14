Массимо Каррера: Сделал все, что в моих силах. За это мне и платят зарплату

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от победы в чемпионате России.

– Ничего не изменилось за последние дни. Думаю о матче с «Тереком», чемпионат еще не завершился. Рад, что довольны и фанаты, и руководство. Сделал все, что в моих силах. За это мне и платят зарплату. Чувствую гордость за то, что получилось с ребятами, они молодцы. Атмосфера – одна из основных составляющих. Все футболисты должны думать об общем деле. Нужно создать коллектив, в котором никто не будет завидовать другому, где все будут друзьями, - рассказал Каррера в эфире «Матч ТВ»

Напомним, «Спартак» обеспечил себе золотые медали чемпионата России уже после 27-го тура РФПЛ. В 29-м туре «Спартак» 17 мая примет на своем поле «Терек».