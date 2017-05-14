«Манчестер Юнайтед» потерял шансы пробиться в четверку лучших в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Тоттенхэму» в матче 37-го тура чемпионата Англии со счетом 1:2. Это поражение лишило их шансов пробиться в четверку лучших в английской премьер-лиге.

После 36 игр «МЮ» имеет в активе 65 очков и занимает шестое место. У «Манчестер Сити», который сыграл столько же матчей, на семь очков больше. Именно эта команда занимает четвертое место.

Отметим, что у «МЮ» еще есть шансы пробиться в Лигу чемпионов. Для этого им нужно обыграть «Аякс» в финале Лиги Европы.