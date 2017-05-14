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«Манчестер Юнайтед» потерял шансы пробиться в четверку лучших в АПЛ

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Тоттенхэму» в матче 37-го тура чемпионата Англии со счетом 1:2. Это поражение лишило их шансов пробиться в четверку лучших в английской премьер-лиге.

После 36 игр «МЮ» имеет в активе 65 очков и занимает шестое место. У «Манчестер Сити», который сыграл столько же матчей, на семь очков больше. Именно эта команда занимает четвертое место.

Отметим, что у «МЮ» еще есть шансы пробиться в Лигу чемпионов. Для этого им нужно обыграть «Аякс» в финале Лиги Европы.

Матч

Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед - 2:1 (1:0)

Голы

Ваньяма 6 (1:0). Кейн 48 (2:0). Руни 71 (2:1).

Состав

Тоттенхэм: Льорис, Вертонген, Дэвис, Триппьер (Уокер, 83), Алдервейрелд, Эриксен (Нкуду, 90), Алли, Дайер, Ваньяма, Сон Хын Мин (Дембеле, 72), Кейн

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Смоллинг, Байи, Туанзебе (Эррера, 61), Блинд, Джонс, Мата (Рэшфорд, 79), Лингард (Мхитарян, 61), Кэррик, Руни, Марсьяль

Предупреждения:

Ваньяма, 74 - Руни, 36; Байи, 90

Судья:

Джонатан Мосс (Англия)

Место и дата

14 мая 18:30, Уайт Харт Лейн, Онлайн-трансляция

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