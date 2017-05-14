«Манчестер Юнайтед» потерял шансы пробиться в четверку лучших в АПЛ
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Тоттенхэму» в
матче 37-го тура чемпионата Англии со счетом 1:2. Это поражение лишило их
шансов пробиться в четверку лучших в английской премьер-лиге.
После 36 игр «МЮ» имеет в активе 65 очков и
занимает шестое место. У «Манчестер Сити», который сыграл столько же матчей, на
семь очков больше. Именно эта команда занимает четвертое место.
Отметим, что у «МЮ» еще есть шансы пробиться в Лигу чемпионов. Для этого им нужно обыграть «Аякс» в финале Лиги Европы.
Матч
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед - 2:1 (1:0)
Голы
Ваньяма 6 (1:0). Кейн 48 (2:0). Руни 71 (2:1).
Состав
Тоттенхэм: Льорис, Вертонген, Дэвис, Триппьер (Уокер, 83), Алдервейрелд, Эриксен (Нкуду, 90), Алли, Дайер, Ваньяма, Сон Хын Мин (Дембеле, 72), Кейн
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Смоллинг, Байи, Туанзебе (Эррера, 61), Блинд, Джонс, Мата (Рэшфорд, 79), Лингард (Мхитарян, 61), Кэррик, Руни, Марсьяль
Предупреждения:
Ваньяма, 74 - Руни, 36; Байи, 90
Судья:
Джонатан Мосс (Англия)
Место и дата
14 мая 18:30, Уайт Харт Лейн, Онлайн-трансляция