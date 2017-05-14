Иван Данильянц: Проблемы «Ростова» остаются, нет финансовой стабильности

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о финансовой ситуации в донском клубе.

- Матч получился непростым. Сложность заключалась в том, что «Рубин» выиграл два прошлых матча. Это была наша последняя домашняя игра, которая во многом порадовала болельщиков, ребята чувствовали ответственность. До тех пор пока выполнялся план на игру – результат был более чем положительным. Сбросили обороты – соперник забил два мяча. Видимо, стали держать в голове следующий матч. Думаю, что ребята проявили характер, умение. Нам очень приятно, что забил Азмун, от него ждали этих голов, - сказал Данильянц.

- Остаемся ли мы после окончания сезона? Вряд ли это зависит от результатов команды. У «Ростова» остаются проблемы. Например, это финансовая нестабильность, нет программы развития клуба. Завтрашний день финансово не подкреплен. Так что будущее зависит от финансовой и инфраструктурной составляющей, - сказал Данильянц.